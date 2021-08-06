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Продолжение «Красной планеты». В Якутии самолеты садятся в «красный туман»

Анна Михалюк

Общество
Продолжение «Красной планеты». В Якутии самолеты садятся в «красный туман»
Фото: sila-avia.ru

Лесные пожары в Якутии продолжают сказываться на повседневной жизни местных жителей. На видеозаписи, опубликованной пассажирами одного из самолетов в Telegram, видно, как судно при посадке прорывается сквозь красноватый туман. Ближе к земле он рассеивается, и среди пассажиров слышатся возгласы: «О, земля!».

Видео в Сети опубликовали пассажиры самолета, который приземлился в городе Мирный. Туман возник из-за частых возгораний.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в одном из Якутских сел посредине дня наступила тьма — дым был настолько густой, что заволокло солнце, а с неба падал пепел. Сейчас, по данным МЧС, пожар зафиксирован на территории1 091 000 гектаров.

Пожары бушуют не только в нашей стране — так возгорания, причина которых сейчас устанавливается, зафиксированы в Турции и Греции.

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