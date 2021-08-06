Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в школах в третью смену

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству полностью отказаться от учебы в три смены в школах к 2023-2024 учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 6 августа.

— Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... обеспечить реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году, — говорится в поручении главы государства.

Доклад необходимо предоставить до 15 декабря, а далее — раз в полгода. Также президент распорядился до конца 2023-го завершить мероприятия, направленные на обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет, отмечается на сайте Кремля.

6 августа Путин также поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать людей с низкими доходами. Это, по его словам, необходимо для недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста.