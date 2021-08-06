Расписание поездов изменится в выходные на D2, Рижском и Курском направлениях
С 7 на 8 и с 14 на 15 августа изменится расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД из-за ремонтных работ на участке Нахабино — Павшино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 6 августа.
В это время пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами.
— С 2:20 субботы до 14:20 воскресенья (на 36 часов) увеличатся интервалы движения поездов, у некоторых поездов сократится маршрут и число остановок, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно»
Компенсационные автобусы будут курсировать по нескольким маршрутам: Нахабино — Тушинская, Шаховская — Волоколамск в обоих направлениях, а также Павшино — Тушинская и Волоколамск — Шаховская.
Изменения расписания связано с тем, что на участке Нахабино — Павшино идут ремонтные работы. Чтобы заменить пути на новые, строители закроют первый путь, не останавливая движение поездов. Составы будут двигаться по одному пути в реверсивном режиме.
В департаменте обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать маршрут и следить за расписанием.