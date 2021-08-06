НДПИ для металлургов в России повысят с 2022 года

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Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности повысят в России с 2022 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 6 августа.

— Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности, — приводит слова главы государства ТАСС.

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что доходы металлургов в России в разы увеличились за прошлый год. Они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли и обязаны вернуть эти деньги в государственный бюджет, добавил он.

По его словам, металлурги повысили цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми показателями. Белоусов отметил, что в разговоре с представителями отрасли обозначил, что не планирует думать, как снять с них НДПИ.

Россия имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы забрать у металлургов выданные им ранее средства, заключил вице-премьер.