Марию Максакову раскритиковали за дефиле в «памперсе»

Мария Максакова

Оперная певица Мария Максакова обрушила на себя шквал критики после того, как опубликовала в Instagram-аккаунте видео, на котором дефилирует в белом купальнике.

Кадры запечатлели, как артистка в бикини и в босоножках со шляпой в руках динамично прошагала по импровизированному подиуму на территории отеля. Однако подписчикам не пришелся по душе откровенный образ певицы

«Мария, сзади как в памперсе»; «Не нужно в таком виде выставлять ролики, ты не Волочкова»; «Вам, видимо, вообще надо без трусов, как делают бездарности», — прокомментировали публикацию фолловеры.

Однако нашлись и те, кто отнесся к дефиле артистки с симпатией.

«Маша, спелая ягода клубника!»; «Вы просто шикарна»; «Вы очень фотогеничны и естественны», — поддержали подписчики звезду.

К слову, на этой недели в Сети раскритиковали певицу Алену Апину, выложившую снимок в откровенном наряде. Почти так же отнеслись и к публикации Ольги Бузовой, которая опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки в бикини из бассейна. На них звезда запечатлелась в довольно откровенных позах, что вызвало критику со стороны многих ее подписчиков.

Психоаналитик Екатерина Козлова объяснила, что выкладывая откровенные снимки знаменитости хотят привлечь к себе внимание или даже шокировать, а для некоторых откровенные фото могут быть защитным механизмом. Таким образом они отрицают свое старение и увядание тела.