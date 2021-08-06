Путин заявил, что Россия гордится своими программистами

Фото: Администрация президента РФ

Россия старается создавать условия для работы своих программистов внутри страны, а не за границей, и ставит целью возродить возможности в сфере микроэлектроники. Об этом в пятницу, 6 августа, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками завода «Цемикс» в Башкирии.

Он заявил, что программирование является важнейшим, фундаментальным направлением.

— Это то, чем мы гордимся, и то, чего у нас не хватает. Потому что наши программисты работают в основном в ведущих западных компаниях, а они должны, конечно, работать здесь, мы должны создавать им условия, мы стараемся это и сделать, — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что власти продолжат оказывать поддержку разным сегментам информационных технологий. По его словам, это касается не малого и среднего бизнеса, а крупных предприятий, которые могли бы и обеспечить продукцией необходимого уровня российскую промышленность, в том числе оборонную, и эффективно работать на внешнем рынке, передает ТАСС.

Путин распорядился утвердить план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Также он распорядился принять меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития страны, предусмотренных его указами от 7 мая 2018 года и 21 июля 2020 года.