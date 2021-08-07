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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пятнадцать рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержали два рейса. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.

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