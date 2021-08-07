ВВС Великобритании сообщили о перехвате двух российских Ту-142

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Военно-воздушные силы Великобритании заявили, что их истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 возле воздушного пространства страны. Об этом сказано в пятницу, 6 августа в сообщении, распространенном пресс-службой ВВС Великобритании.

Согласно заявлению британских военных, с авиабазы в шотландском городе Лоссимут были подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами истребители Typhoon. О нарушении границ не сообщается.

Отмечается, что британским летчикам оказывали содействие союзники по НАТО, истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, который вылетел с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир.

Typhoon и Voyager «вернулись на свои базы в состоянии боевой готовности» после того, как их экипажи удостоверились в том, что российские самолеты «покинули зону интересов Великобритании», говорится в сообщении ВВС Великобритании.

Британия строит многоцелевой разведывательный корабль для защиты от России.Это позволит защитить подводные кабели, якобы вызывающие интерес у России.

Посольство РФ в Великобритании много раз обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение военного присутствия страны в других регионах. Также российские дипломаты указывали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов.