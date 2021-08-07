Антонов заявил, что на Западе ведется кампания против российских препаратов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные страны ведут «целенаправленную кампанию против» российских медицинских препаратов, в частности вакцин от COVID-19. Такое заявление сделал в пятницу, 6 августа, посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов, — приводятся его слова на странице дипмисии в Facebook в ответ на вопрос об отношении американских партнеров к российской вакцине «Спутник V».

Дипломат напомнил, что в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов за 2020 год сказано, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от «Спутника V». Также Антонов отметил что, несмотря на готовность России «на транспарентной и недискриминационной основе» поставлять отечественную вакцину, в этом вопросе она сталкивается с двойными стандартами.

Российский посол подчеркнул, что там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Он призвал зарубежных партнеров как можно скорее это осознать и объединить усилия в борьбе с COVID-19.

Словакия прекратит вакцинацию населения «Спутником V» с 31 августа. Регистрация желающих вакцинироваться «Спутником V» в стране продолжалась с 7 по 30 июня. Соответствующее желание выразили более 15 тысяч человек, в том числе вице-премьер и глава Минфина Игор Матович.