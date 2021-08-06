Словакия прекратит вакцинацию населения «Спутником V» с 31 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Власти Словакии прекратят вакцинацию населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V» 31 августа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики в пятницу, 6 августа.

— 31 августа — последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу вакцины, — рассказали в ведомстве.

Регистрация желающих вакцинироваться «Спутником V» в стране продолжалась с 7 по 30 июня. Соответствующее желание выразили более 15 тысяч людей, в том числе вице-премьер и глава Минфина Игор Матович.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе (ЕС) вакцины привела к правительственному кризису в республике и отставке Матовича с поста премьера. Словакия купила у России 200 тысяч доз вакцины, но использовала только 40 тысяч. Оставшуюся часть партии Москва выкупила обратно по цене реализации, отмечает ТАСС.

4 августа глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что «Спутник V» проходит последовательную экспертизу в ЕМА. По его словам, в апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях вакцины, а также производственные площадки. Дипломат добавил, что замечаний к препарату и его эффективности нет.

«Спутник V» одобрен для применения в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.