«Очень вульгарно»: Анна Семенович устроила дикие пляски на журнальном столике

Фото: instagram/ann_semenovich

Певица Анна Семенович трудится над новым клипом. Артистка уже показала свой образ, который воплотит в музыкальном ролике, — она будет темноволосой дикаркой. Съемочный процесс продолжается, и чтобы его разнообразить, знаменитость старается делать контент и для своего микроблога в Instagram.

Звезда поделилась коротким видео, на котором в необычном образе позирует на журнальном столике. Она не побоялась взобраться на мебель, более того устроила на нем дикие пляски, активно двигаясь и обнажая временами под простыней ноги.

— Дикарку вызывали? Я выезжаю! — подписала ролик Семенович.

Певица этим видео вновь показала задорный и веселый нрав. Но многие подписчики не оценили пост: большинство комментариев под роликом оказались негативными.

«Бабе 40, очень вульгарно, спасибо стол выдержал»; «Кошмар, это дно»; «Что-то уже надоели все ваши кривляния на публику, если честно»; «Караул»; «Что это было?»; «Зачем вам все это?» — недоумевают фолловеры.

Анна Семенович рассказала, сколько зарабатывала в группе «Блестящие». Она проработала в популярном коллективе четыре года. Принимала участие в записи песен, съемках клипов и концертах.