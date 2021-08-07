Брат владельца ПСЖ сообщил о завершении переговоров с Лионелем Месси

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» закончил переговоры с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, брат владельца клуба Халифа бен Хамад Аль-Тани в Twitter.

— Переговоры официально завершены. Объявление будет позже, — сказано в сообщении.

К посту прикреплено фото, на котором Месси изображен в форме ПСЖ.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

Нападающий Лионель Месси официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона» в четверг, 5 августа.

Из-за финансовых и структурных препятствий Месси не сможет остаться в команде, уточнили в пресс-службе ФК. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» также выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечалось на сайте клуба.

Перечислены все достижения Месси за его карьеру в клубе «Барселона». Он выиграл 35 трофеев.