Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве 7 августа

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В субботу, 7 августа, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27-29 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 25-30 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе вновь потеплеет. Атмосферное давление и содержание кислорода в пределах климатической нормы. Каких-либо метеопатических реакций погодные условия вызвать не должны. Выходной день лучше провести с пользой для организма: погулять на свежем воздухе.

Синоптик рассказал о последнем всплеске тепла летом в Москве. Первая половина следующей недели в столице станет лебединой песней лета. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.