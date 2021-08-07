Почти полсотни рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичных аэропортах отменили и задержали 46 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту Домодедово задержан 21 рейс, в Шереметьеве 6 рейсов задерживаются, 2 отменены. В аэропорту Внуково задерживаются 13 рейсов, отменены 4.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.