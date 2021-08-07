Почти полсотни рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали 46 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
По данным сервиса, в аэропорту Домодедово задержан 21 рейс, в Шереметьеве 6 рейсов задерживаются, 2 отменены. В аэропорту Внуково задерживаются 13 рейсов, отменены 4.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.
Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.