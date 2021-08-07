«Коляска улетела»: Фадеев рассказал об аварии, которая произошла у него на глазах

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Известный продюсер Максим Фадеев рассказал на своей страничке в Insragram о страшном ДТП, свидетелем которого он стал.

— Сегодня я увидел несущуюся на авто на всем ходу пьяную особь женского рода около 23 лет от роду! И вот это существо на полном ходу на пешеходном переходе сбивает детскую коляску, с которой шла молодая женщина! — написал продюсер.

Фадеев также отметил, что коляска отлетела «метров на 10», а виновница ДТП выбежала из машины и вместо помощи пострадавшим поспешила проверить, нет ли царапин на ее автомобиле.

— Слава богу, что коляска была пуста и никто не пострадал. Возможно, оно (она) возместит ущерб — и на этом все. Но думаю, на этом не все! Мы услышим еще о ней и о таких тварях! — добавил Фадеев.

Он также попросил подписчиков беречь себя и помнить о безопасности даже при передвижении по пешеходному переходу.

— Помните, что на дороге концентрация дураков больше, чем где-либо! — заключил продюсер.

Подписчики Фадеева поддержали эмоциональный пост звезды.

«Сейчас увы таких много. К чему катится мир»; «Полностью с Вами согласен.»; «Слава богу, что коляска была пуста»; «Слава Богу, все обошлось и коляска была пуста. А она точно - существо.»; «Все верно!», — написали они.

В конце июля Фадеев объявил о продаже прав на музыку Глюкозы, SEREBRO и Total. Он также отметил, что у этих брендов с 29 июля появился новый владелец, который принял решение остаться неизвестным.