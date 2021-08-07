«Коляска улетела»: Фадеев рассказал об аварии, которая произошла у него на глазах
Известный продюсер Максим Фадеев рассказал на своей страничке в Insragram о страшном ДТП, свидетелем которого он стал.
— Сегодня я увидел несущуюся на авто на всем ходу пьяную особь женского рода около 23 лет от роду! И вот это существо на полном ходу на пешеходном переходе сбивает детскую коляску, с которой шла молодая женщина! — написал продюсер.
Фадеев также отметил, что коляска отлетела «метров на 10», а виновница ДТП выбежала из машины и вместо помощи пострадавшим поспешила проверить, нет ли царапин на ее автомобиле.
— Слава богу, что коляска была пуста и никто не пострадал. Возможно, оно (она) возместит ущерб — и на этом все. Но думаю, на этом не все! Мы услышим еще о ней и о таких тварях! — добавил Фадеев.
Он также попросил подписчиков беречь себя и помнить о безопасности даже при передвижении по пешеходному переходу.
— Помните, что на дороге концентрация дураков больше, чем где-либо! — заключил продюсер.
Подписчики Фадеева поддержали эмоциональный пост звезды.
«Сейчас увы таких много. К чему катится мир»; «Полностью с Вами согласен.»; «Слава богу, что коляска была пуста»; «Слава Богу, все обошлось и коляска была пуста. А она точно - существо.»; «Все верно!», — написали они.
В конце июля Фадеев объявил о продаже прав на музыку Глюкозы, SEREBRO и Total. Он также отметил, что у этих брендов с 29 июля появился новый владелец, который принял решение остаться неизвестным.