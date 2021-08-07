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Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после сообщений об эвакуации

Елизавета Короткова

Василий Плиткин

Происшествия
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после сообщений об эвакуации
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. ПушкинаКарта всех событий

В аэропорту Шереметьево никакой эвакуации не проводится. Он работает в штатном режиме. Об этом «ВМ» сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в аэропорту проводится эвакуация персонала и пассажиров. О причинах ничего известно не было.

Утром 7 августа почти полсотни рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Домодедово был задержан 21 рейс, в Шереметьеве 6 рейсов задерживались и 2 отменили. В аэропорту Внуково задерживались 13 рейсов, были отменены 4.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

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