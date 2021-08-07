«Обидно и больно»: Дина Аверина прокомментировала судейство на Олимпийских играх

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Российская спортсменка Дина Аверина назвала несправедливым судейство во время соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Представительница России завоевала серебряную медаль в турнире по многоборью.

— Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт, — сказала Аверина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен.

После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла. Бронзу получила спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700 балла).

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала подобное судейство «вопиющим».

— Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать, — сказала глава федерации.

Винер-Усманова подчеркнула, что с ошибкой, которую допустила израильская спортсмена, завоевать золото почти невозможно.

— Это было просто позором художественной гимнастики, — заявила она в беседе с RT.

В 16-й день Олимпиады российские спортсмены также завоевали еще одну серебряную и бронзовую награды.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников проиграли в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу и завоевали серебро на Олимпиаде в Токио.

Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов.

Всего в копилке сборной России 65 олимпийских наград: 17 золотых медалей, 25 серебряные и 23 бронзовые.