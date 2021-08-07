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Медсестра на последние деньги открыла бизнес и стала миллионершей

Валерий Ливак

В мире
Медсестра на последние деньги открыла бизнес и стала миллионершей
Фото: Pixabay

Американская медсестра разбогатела после того как ушла с работы и запустила собственный бренд модной одежды. История успеха описана в статье The Sun.

После медицинской школы у 25-летней Изабель Санчес был долг в 70 тысяч долларов. Работа по специальности не позволяла женщине жить в достатке и воспитывать маленького сына. Изабель подрабатывала официанткой, не уделяя должного внимания ребенку.

Продержавшись год в таких условиях, американка бросила работу и занялась бизнесом, запустив линейку одежды под названием Resiliently Me. При этом женщина отвергает упреки хейтеров в том, что взяла деньги у родителей. По словам Изабель, у нее оставались на счету 200 долларов. Эти средства и пошли на открытие дела.

Всего за год бывшая медсестра стала миллионершей, и помог ей в этом TikTok. Бизнес-аккаунт, благодаря которому женщина находит клиентов, насчитывает 40 тысяч подписчиков. Ежемесячный доход Изабель — «семизначное число». Теперь она живет в доме своей мечты в Майами и оплачивает учебу сына. Кроме того, семья часто отдыхает в Коста-Рике.

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