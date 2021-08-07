Четырехлетнего мальчика сбила машина на западе Москвы

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Россия, Москва, Славянский бульвар, 9к1 Карта всех событий

В результате ДТП на западе столицы пострадал четырехлетний мальчик, его доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в субботу, 7 августа.

— На Славянском бульваре в районе дома 9 водитель легкового автомобиля при въезде во дворовую территорию совершил наезд на ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть. В момент аварии мальчик находился с мамой, — рассказали в ведомстве.

Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту инцидента, отмечается в Telegram-канале ведомства.

7 августа из-за столкновения автомобиля такси Kia и ВАЗа на востоке Москвы пострадала восьмилетняя девочка. Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей затылочной области». Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.

Похожий случай произошел в городе 6 августа. В результате аварии с участием двух автомобилей такси в столице пострадал десятилетний ребенок. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «резаная рана головы».