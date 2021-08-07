«Лучших всегда не любят»: Лариса Латынина прокомментировала серебро Авериной на Олимпиаде

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Советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина рассказала «Вечерней Москве», что с интересом следила за ходом соревнований по художественной гимнастике на олимпиаде в Токио.

Она отметила, что, на ее взгляд, у израильтянки, которая взяла золото, были более сложные элементы. Тренер допустила, что именно это стало причиной более высокого балла спортсменки из Израиля.

— Но с другой стороны, наша гимнастка не роняла предметов. Противница же позволила себе такое, за что ей должны были значительно снизить оценку, а Дине отдать золото. Реальность оказалась иной. Нашу засудили, потому что лучших всегда не любят, — сказала Лариса Латынина.

Она добавила, что поведение судей «не выдерживает никакой критики».

Дина Аверина 7 августа стала второй и получила серебро на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Золото взяла израильтянка Линой Ашрам. Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, а Ашрам дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен. Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в личном многоборье.

Олимпийский комитет России (ОКР) подготовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) из-за судейства соревнований.