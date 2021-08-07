Число доставленных в больницу с поезда на Кубани детей выросло до 56

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Число детей, доставленных в больницу с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер, выросло до 56. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

— По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах, — рассказал собеседник.

Дети, по его словам, находятся в состоянии легкой и средней тяжести, никого из них еще не выписали.

По данным СК, ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специально для расследования была создана оперативная группа. Они уже изъяли пробы пищи и воды, а также допросили людей, которые сопровождали отравившихся детей.

В июне произошел похожий инцидент в поселке Красный Воин. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек, 12 из них — подростки.