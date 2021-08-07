Сергей Собянин поздравил российских спортсменок с золотом на Олимпиаде в Токио

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российскую команду по синхронному плаванию и прыгунью Марию Ласицкене с золотыми медалями на Олимпийских играх в Токио.

— Безупречные и непобедимые! Поздравляю наших замечательных синхронисток и главного тренера — Татьяну Николаевну Покровскую — с золотом Олимпийских игр в командных соревнованиях, — написал глава города.

Спортсменкам удалось победить благодаря потрясающей стабильности, за которой стоят годы упорного труда, подчеркнул он. Марию Ласицкене, взявшую золото в прыжках в высоту, мэр назвал «умницей и королевой прыжков в высоту».

Кроме того, Собянин поддержал Дину и Арину Авериных, которые заняли второе и четвертое места в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье, а также их тренера Ирину Винер-Усманову. У них обязательно будут новые победы, несмотря на все испытания, отметил мэр на странице в Instagram.

Россия по итогам предпоследнего дня Игр находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 69 наград — 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые.

По числу медалей России удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа.