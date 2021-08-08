Грибной сезон начался в Москве

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В столице начался грибной сезон. Собирать грибы на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещено, поэтому экологи предлагают заняться фотоохотой.

Специалисты Мосприроды напомнили, что в природных парках нельзя сбивать и топтать грибы. При этом уничтожаются их плодовые тела, это негативно влияет на экосистему. Также грибы являются пищей для животных.

Запрет регулируется законом «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве», за нарушение предусмотрен штраф.

Специалисты предупредили, что нельзя собирать грибы в городской черте, в частности, у автодорог, потому что они накапливают в себе вредные вещества, сообщается на сайте мэра Москвы.

В столичных природных парках растут маслята, белые грибы, подберезовики, лисички и сыроежки, а также экзотические виды — гриб-зонтик пестрый, поплавок шафранный, трутовик заборный, лопастник курчавый, рогатик, похожий на кораллы, дождевик шиповатый и другие.

Петербургский зоолог рассказал о самых урожайных грибных местах. Он отметил, что в этом сезоне грибы будут появляться позже обычного. Это связано с длительной июльской засухой.