Грибной сезон начался в Москве
В столице начался грибной сезон. Собирать грибы на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещено, поэтому экологи предлагают заняться фотоохотой.
Специалисты Мосприроды напомнили, что в природных парках нельзя сбивать и топтать грибы. При этом уничтожаются их плодовые тела, это негативно влияет на экосистему. Также грибы являются пищей для животных.
Запрет регулируется законом «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве», за нарушение предусмотрен штраф.
Специалисты предупредили, что нельзя собирать грибы в городской черте, в частности, у автодорог, потому что они накапливают в себе вредные вещества, сообщается на сайте мэра Москвы.
В столичных природных парках растут маслята, белые грибы, подберезовики, лисички и сыроежки, а также экзотические виды — гриб-зонтик пестрый, поплавок шафранный, трутовик заборный, лопастник курчавый, рогатик, похожий на кораллы, дождевик шиповатый и другие.
Петербургский зоолог рассказал о самых урожайных грибных местах. Он отметил, что в этом сезоне грибы будут появляться позже обычного. Это связано с длительной июльской засухой.