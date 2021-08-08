Шесть новых вокзалов МЦД будет открыто в Москве в этом году

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

За последние полтора года в столице было открыто 18 современных остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в воскресенье, 8 августа, рассказал мэр города Сергей Собянин.

— Много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах — МЦД-1 и МЦД-2, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Москва уже готовится к пускам новых диаметров — МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5.

Кроме того, в 2021 году в столице планируется построить и открыть еще шесть новых вокзалов.

В настоящее время специалисты занимаются строительством «Ленинградско-Казанского», «Киевско-Горьковского» и «Ярославско-Павелецкого» диаметров, подытожил глава города.

Столичные власти планируют завершить строительство всех линий Московских центральных диаметров в ближайшие пять лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы по строительству диаметров идут в кооперации с РЖД. На 2023–2024 годы намечена интенсивная программа, включающая как строительство дополнительных путей МЦД, так и строительство новых станций.