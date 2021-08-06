Строительство МЦД планируют завершить в течение пяти лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти планируют завершить строительство всех линий Московских центральных диаметров (МЦД) в ближайшие пять лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы по строительству диаметров идут в кооперации с РЖД. На 2023-2024 годы намечена интенсивная программа, включающая как строительство дополнительных путей МЦД, так и строительство новых станций.

— Эта такая программа, которая рассчитана на ближайшие три–пять лет, — сказал Бочкарев в интервью на телеканале «Москва 24».

Также заместитель мэра отметил, что в данный момент уже функционируют две линии МЦД. В ходе строительства новых диаметров создание остановочных пунктов будет происходить так, чтобы они имели связи с Московским центральным кольцом (МЦК) и станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

В свою очередь возведение станций БКЛ планируется закончить в 2022 году. В текущем году планируют сдать в эксплуатацию еще десять станций, добавил заммэра.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что открытие станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» позволит улучшить транспортную ситуацию на юге столицы.