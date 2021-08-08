Будущие диаметры свяжут в Москве 16 пересадок с БКЛ на МЦД и МЦК

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Шестнадцать пересадок свяжут между собой строящиеся Московские центральные диаметры МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией (БКЛ) и МЦК.

— Формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача Правительства Москвы. Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и проекты мирового масштаба — МЦД и БКЛ, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, будущие диаметры позволят горожанам скорректировать и упростить старые маршруты по Москве. У москвичей появится возможность передвигаться по столице быстрее и дешевле.

Так, с третьего диаметра пассажиры смогут пересесть с Рижской станции МЦД на станцию метро «Рижская», с Электрозаводской на «Электрозаводскую», с Авиамоторной на одноименную станцию БКЛ, а также с Митьково на «Сокольники».

Кроме того, пассажиры смогут пересесть на две станции Московского центрального кольца (МЦК): с Лихоборов и Андроновки на свои одноименные остановки.

В результате строительства новых диаметров с МЦД-4 легко можно будет продолжить свой путь на станциях БКЛ.

С Аминьевской можно пересесть на «Аминьевское шоссе», с Тестовской на «Деловой центр», а с Савеловская на «Савеловскую».

С остальными пересадками можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные власти планируют завершить строительство всех линий Московских центральных диаметров в ближайшие пять лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы по строительству диаметров идут в кооперации с РЖД. На 2023–2024 годы намечена интенсивная программа, включающая как строительство дополнительных путей МЦД, так и строительство новых станций.