Президент футбольного клуба «Барселона» заявил о переходе Месси в ПСЖ

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Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что аргентинский форвард Лионель Месси перейдет в команду «Пари Сен-Жермен».

— Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в «Барселоне», но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался, — цитирует Лапорту издание Tuttomercatoweb.

В пятницу, 6 августа, стало известно, что ПСЖ завершил переговоры о подписании контракта с Месси.

Нападающий Лионель Месси официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Из-за финансовых и структурных препятствий Месси не сможет остаться в команде. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечалось на сайте клуба.

Позднее стало известно, сколько ПСЖ будет платить Месси. Подробности нового контракта футболиста узнал итальянский журналист Никола Скира. По его словам, Месси подпишет контракт с парижским клубом до 2023 года с возможностью продления еще на год.