Стало известно, сколько ПСЖ будут платить Месси

Фото: Наталия Нечаева

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет получать в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» 50 миллионов евро в год. Подробности нового контракта футболиста узнал итальянский журналист Никола Скира.

По его словам, Месси подпишет контракт с парижским клубом до 2023 года с возможностью продления еще на год. Сумма в 50 миллионов евро также включает в себя всевозможные бонусы.

🔜 Done Deal and confirmed! Lionel #Messi to #PSG as free agent. He will sign a contract until 2023 with option until 2024 and he will earn €50M/year (bonuses included). The Goat of football to Paris is coming... #transfers https://t.co/f1lglk75y6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2021

В пятницу, 6 августа, стало известно, что ПСЖ завершил переговоры о подписании контракта с Месси.

Нападающий Лионель Месси официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Из-за финансовых и структурных препятствий Месси не сможет остаться в команде. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» также выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечалось на сайте клуба.

Перечислены все достижения Месси за его карьеру в клубе «Барселона». Он выиграл 35 трофеев.