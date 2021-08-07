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Стало известно, сколько ПСЖ будут платить Месси

Илья Ашуров

Спорт
Стало известно, сколько ПСЖ будут платить Месси
Фото: Наталия Нечаева

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет получать в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» 50 миллионов евро в год. Подробности нового контракта футболиста узнал итальянский журналист Никола Скира.

По его словам, Месси подпишет контракт с парижским клубом до 2023 года с возможностью продления еще на год. Сумма в 50 миллионов евро также включает в себя всевозможные бонусы.

В пятницу, 6 августа, стало известно, что ПСЖ завершил переговоры о подписании контракта с Месси.

Нападающий Лионель Месси официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Из-за финансовых и структурных препятствий Месси не сможет остаться в команде. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» также выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечалось на сайте клуба.

Перечислены все достижения Месси за его карьеру в клубе «Барселона». Он выиграл 35 трофеев.

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