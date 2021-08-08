«Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции

Фото: instagram.com/leomessi

Испанский футбольный клуб «Барселона» выставил все трофеи бывшего капитана команды Лионеля Месси на его прощальной пресс-конференции по случаю его ухода из клуба.

Месси играл за «Барселону» на протяжении всей карьеры. Он принял участие в 520 матчах и забил 474 гола. Кроме того, футболисту принадлежат множество клубных рекордов.

За время спортивной карьеры в «Барселоне» Месси выиграл 35 трофеев.

Футболист в составе каталонцев 10 раз побеждал на чемпионате Испании, 7 раз завоевывал Кубок Испании, 8 раз — Суперкубок Испании, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 3 раза — Суперкубок УЕФА и 3 раза — клубный чемпионат мира.

Во время прощальной пресс-конференции футболист не смог сдержать эмоции и расплакался. Он признался, что «Барселона» была его домом и семьей и он не хотел уходить в этом году.

В пятницу, 6 августа, стало известно, что ПСЖ завершил переговоры о подписании контракта с Месси.

Месси до этого официально покинул «Барселону». Из-за финансовых и структурных препятствий футболист не сможет остаться в команде. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечалось на сайте клуба.