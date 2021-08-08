Минобороны Украины проведет разговор с легкоатлеткой из-за фото с россиянкой на Олимпиаде

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заместитель главы украинского министерства обороны Анна Маляр планирует встретиться с легкоатлеткой Ярославой Могучих из-за ее совместных снимков с российской спортсменкой Марией Ласицкене, возмутивших украинскую общественность.

На Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, а Могучих досталась бронзовая награда.

— Наш бронзовый призер Токио Ярослава Могучих реально младший лейтенант ВСУ. Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмутительную реакцию в обществе, — написала Маляр на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее мнению, на Украине «продолжается российско-украинская война». Маляр считает, что общие фотографии участвующих в Олимпиаде спортсменов могут «стать объектом информационных спецопераций врага».

Замминистра обратилась с призывом «прекратить издеваться» над Могучих, пока она сама не объяснит произошедшее.

— Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора, — заключила заместитель министра.

В Японии состоялась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Мероприятие прошло на Национальном олимпийском стадионе Токио без зрителей и с ограниченным числом представителей СМИ и официальных лиц. «Вечерняя Москва» сделала подборку самых ярких и скандальных моментов главного спортивного события уходящего лета.