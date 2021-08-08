Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр началась в Токио

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Официальная церемония закрытия летних Олимпийских игр — 2020 стартовала в Токио в воскресенье, 8 августа, в 14:00.

Знаменосцем сборной России на церемонии стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, завоевавший на Олимпиаде золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов.

Незадолго до церемонии в оргкомитете Олимпиады сообщили, что спортсмены из 61 страны не смогут стать ее участниками.

На первом месте в медальном зачете оказалась сборная США. В копилке у американской команды есть 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды.

Сборная Китая в медальном зачете оказалась на втором месте. Команда из Поднебесной завоевала 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых медалей. Далее в турнирной таблице расположились сборные Японии и Великобритании.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран.

От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.