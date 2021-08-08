Яркие победы и громкие скандалы: чем запомнится Олимпиада в Токио

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Японии состоялась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Мероприятие прошло на Национальном олимпийском стадионе Токио без зрителей и с ограниченным числом представителей СМИ и официальных лиц. «Вечерняя Москва» сделала подборку самых ярких и скандальных моментов главного спортивного события уходящего лета.

#WewillROCyou

Спортсмены из России на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх, прошедших в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда российская сборная взяла 19 золотых медалей и заняла почетное четвертое место в общем зачете. На лондонской Олимпиаде россияне завоевали 20 золотых наград. В Токио российская команда превзошла результаты двух предыдущих Олимпиад (2012 и 2016 годов) по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне — 68.

Команда ОКР во время парада атлетов / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Всего же на этих Играх было разыграно 339 комплектов наград. В общем медальном зачете победу одержали спортсмены из США, завоевавшие 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. На втором месте в рейтинге оказался Китай (38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых медалей), третьей стала Япония (27, 14 и 17 медалей), четвертой — Великобритания (22, 21 и 22), пятой — сборная ОКР (20, 28 и 23).

Сборная из РФ участвовала в Играх как сборная ОКР (Олимпийский комитет России) без флага и гимна. Всего же в нынешних Играх приняли участие 205 стран. Всего было представлено 33 вида спорта.

Громкий скандал

Одним из самых громких скандалов для российской команды в олимпийском Токио стали итоги соревнований по художественной гимнастике: россиянок Дину и Арину Авериных засудили в личном многоборье. Команда Олимпийского комитета России подала протест и в групповом многоборье.

Дина Аверина, которая не допустила ни одной ошибки в выступлениях, оказалась на втором месте, завоевав серебро, а победу судьи отдали израильской гимнастке Линой Ашрам, которая в последнем выступлении уронила ленту.

Фото: Сандурская Софья / АГН Москва

Впервые за 25 лет представительницы России остались без личного золота. Ашрам стала олимпийской чемпионкой с результатом 107,800 балла, опередив Аверину на 0,150 балла.

Олимпийский комитет России пообещал подготовить официальные обращения в Международную федерацию гимнастики из-за судейства соревнований по художественной гимнастике. Как заявил глава ОКР Станислав Поздняков, «закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем».

Ломали руку

Несправедливое решение судей возмутило российскую дзюдоистку Мадину Таймазову, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Во время схватки в полуфинале с японкой Тидзуру Араи судьи не заметили, как соперница ломала россиянке руку, и отказались наказывать Араи за запрещенный прием.

Таймазова позже заявила, что она продолжила борьбу с японской соперницей, несмотря на то что арбитры поступили с ней несправедливо.

— Я в любом случае вышла бы на схватку. У меня болели ребра, я видела только одним глазом, но забыла обо всем этом, — передает РИА Новости слова спортсменки.

У женщин в весовой категории до 70 килограммов россиянка Мадина Таймазова пополнила копилку наград сборной России. Она завоевала бронзовую медаль, победив представительницу Хорватии Барбару Матич. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу россиянки.

Конфликт Медведева

Не остался без внимания конфликт, возникший между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. После матча, на котором россиянин обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, журналист во время пресс-конференции спросил Медведева:

— Несут ли российские спортсмены клеймо мошенников на этих Играх?

Фото: instagram.com/medwed33

Россиянин отказался отвечать на вопрос и обратился к представителям Международной федерации тенниса с просьбой устранить журналиста. Он также отметил, что впервые отказывается общаться с представителем прессы и не желает его видеть на дальнейших пресс-подходах.

Яркие победы

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла первое для России золото Олимпиады впервые с 2012 года. Стоит отметить, что с 2016-го, кроме Дарьи Клишиной, никого до Игр не допустили. Почти шесть лет на международных соревнованиях Россия выступает в нейтральном статусе. Ласицкене пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и потеряла практически гарантированную золотую медаль. В Токио она прибыла после серьезной травмы, а ее конкурентками были сильные спортсменки. Но россиянке это не помешало выдать лучший результат года.

Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, став первой благодаря удачной попытке — 2,04 метра. Таким образом, благодаря ей российские спортсмены в Токио завоевали 20-ю золотую медаль и превзошли результат Игр в Рио по числу наград высшей пробы.

Мария Ласицкене — 28-летняя легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, что является рекордным достижением. Также в активе спортсменки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Яркое выступление показали российские синхронистки, которые одержали победу в групповых упражнениях. Медаль, которую они выиграли, стала 18-й золотой наградой в активе сборной России. Лидировавшие после технической программы спортсменки Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Полина Комар в произвольной программе получили 98,8000 балла. В общей сумме они набрали 196,0979 балла. На втором месте оказались китаянки (193,5310 балла). Тройку лидеров замкнули украинки — 190,3018 балла.

Фото: Twitter/Olympic

А российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале олимпийского турнира Садулаев одержал верх над американским противником со счетом 6:3 и стал двукратным олимпийским чемпионом. Пять лет назад во время Олимпиады в Рио россиянин стал чемпионом по вольной борьбе в весе до 86 килограммов. Золото Садулаева — 19-я награда высшей пробы у РФ в Токио.

В весовой категории до 97 килограммов победу одержал подмосковный боец Абдулрашид Садулаев / Фото: Минспорт МО

Победоносный дебют Поздняковой

Еще одним феноменом российской команды стала дебютировавшая саблистка София Позднякова, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио. 26 июля новосибирская саблистка выиграла поединки в 1/8 у китаянки Хенгуи Янг со счетом 15:8 и в 1/4 у китаянки Цань Джиару со счетом 15:12. Также Позднякова обыграла Манон Брюне со счетом 15:10.

София Позднякова. Фехтование, сабля / Фото: twitter/Olympic_Russia

В финале спустя пять лет снова встретились две саблистки из России. София Позднякова победила в поединке с русской спортсменкой Софьей Великой и стала золотой медалисткой. Для Сборной РФ золото Поздняковой стало вторым на Играх в Токио. А Софья Великая вторую Олимпиаду подряд завоевывает серебро.

Дополним, София Позднякова — дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, занимающего пост главы Олимпийского комитета России.

Триумф гимнастов

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые за 25 лет выиграла командные соревнования. Российская команда в составе Дениса Аблязина, Никиты Нагорного, Давида Белявского и Артура Далалояна одержала победу с результатом 262,500 балла, всего на 0,103 балла опередив японцев (262,397). Бронзу завоевали представители Китая — 261,894 балла. Золотую олимпийскую медаль в мужском командном первенстве Россия не могла завоевать с 1996 года. Не удавалось это сделать нескольким поколениям спортсменов из-за сильных противников в лице японцев и китайцев.

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

В Рио-2016 наша команда была близка к победе, однако японские гимнасты не оставили россиянам и шанса на золото. Тогда российская команда завоевала серебро. А на чемпионате мира 2019 года сборная России, завоевав историческое золото, показала, что готова для великих свершений.

Успех гимнастов-мужчин повторила женская сборная России по спортивной гимнастике, завоевав впервые в истории РФ золото Олимпиады в командном многоборье.

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова. Спортивная гимнастика, командное первенство / Фото: Twitter/Olympic_Russia

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Это шестое по счету российское золото Игр в Токио. Серебро досталось гимнасткам из США (166,096 балла), а бронзу забрали спортсменки из Великобритании (164,096 балла).

В теннисе тоже лучшие

Теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили в финале Игр и завоевали первые золотые медали в истории России в смешанном разряде. Они одержали победу над соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым, которые стали серебряными призерами. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева.

Первое золото в новом виде

А вот Максим Храмцов во время Олимпиады завоевал первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо. Помимо того что эта награда высшей пробы стала первой в истории развития данного вида спорта в России, она оказалась четвертой по счету для сборной ОКР на Играх.

В финальной схватке в категории до 80 килограммов Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати. Счет встречи — 20:9 в пользу российского спортсмена. В полуфинале Храмцов победил египтянина Сеифа Эссе со счетом 13:1.

Травмы, лишившие победы

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков во время разминки перед квалификационным забегом на 110 метров получил травму и снялся с Олимпиады. Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила агентству, что у спортсмена подозрение на разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге.

При этом Шубенков уже сообщил СМИ о том, что собирается принять участие в следующей Олимпиаде в 2024 году, которая состоится в Париже.

Фото: olympic.ru

Не смогла бороться дальше за российскую команду из-за травмы прыгунья Дарья Клишина. Россиянка не вышла в финал олимпийского турнира по прыжкам в длину. Спортсменка во время соревнований сделала два заступа, а на третьей попытке захромала. Позже врачи диагностировали у нее надрыв мышцы задней поверхности бедра. Россиянка покинула арену на коляске.

Курьезы

Настоящей неожиданностью на летних Играх в Токио стало участие первой в истории Олимпиады женщины-трансгендера, 43-летней штангистки из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Еще 9 лет назад спортсменка была мужчиной по имени Гэвин. В юности парень считался весьма перспективным спортсменом и показывал успехи в своем виде. Попасть на Олимпиаду было его мечтой.

Однако никаких достижений в тяжелой атлетике не хватало для того, чтобы попасть в национальную сборную. Капитанство в школьной команде стало его максимумом. Несмотря на то что многие соперницы Лорел опасались, что она заберет все золото Олимпиады себе просто потому, что у нее больше сил, все попытки спортсменки завершились неудачей. Лорел так и не взяла ни одного запланированного веса.

Протест Тимановской

Главный скандал Олимпиады — история с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Легкоатлетка резко раскритиковала руководство своей сборной за то, что ее хотели заявить на дистанцию, которую она не должна была изначально бежать.

Фото: instagram/kristi_timanovskaya

За такой протест спортсменку лишили права выступать на Олимпиаде и планировали отправить на родину. Однако девушка раскрутила ситуацию немного в другую сторону, приковав к своей персоне большое внимание. В итоге она улетела в Вену, а оттуда — в Варшаву. Именно в Польше она собирается продолжить свою карьеру и хочет выступить через три года на Олимпиаде в Париже.

Прощай, Токио

Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио началась в 14:00 по Москве. Организаторы Олимпиады решили отказаться от дорогостоящих шоу, которыми прославилось открытие главного спортивного праздника. Вместо этого присутствующие наблюдали за выступлением артистов хора, одетых в традиционное японское убранство.

Сама церемония началась с выноса флага Японии.

Фото: instagram.com/tokyo2020

Затем с флагами своих стран вышли знаменосцы сборных. Флаг с российской символикой нес борец Абдулрашид Садулаев. Во время парада делегации прошли согласно японской азбуке катакана. После того как знаменосцы окружили пьедестал в центре стадиона, им показали видеоролик с самыми яркими моментами Олимпиады. Мероприятие продолжилось традиционными японскими песнями и танцами, минутой памяти о тех, кто ушел из жизни, а также вручением медалей спортсменам.

Затем губернатор Токио передал олимпийский флаг мэру Парижа. Ко всем присутствующим обратился президент Франции Эммануэль Макрон и пригласил в Париж, где в 2024 году состоятся следующие Олимпийские игры.