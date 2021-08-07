«Убили Дину»: почему гимнастку Аверину так откровенно засудили на Олимпиаде
Художественная гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Первое место заняла израильтянка Линой Ашрам. Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, а Ашрам дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен. Впервые с 1996 года наша страна осталась без олимпийского золота в личном многоборье. «Вечерняя Москва» попросила профессиональных спортсменов оценить судейство.
Слезы боли
Дина Аверна после случившегося в интервью журналистам заявила, что ей обидно не за второе место, а за предвзятое отношение судей:
— Я рада, что взяла медаль. Обидно и больно из-за несправедливого судейства. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей, — сказала она в эфире телеканала «Матч ТВ».
Спортсменка уверена, что все ее выступления были исполнены без грубых ошибок и «более-менее» чисто. Также Аверина назвала себя сторонница честного спорта.
В свою очередь Линой Ашрам поделилась, что осталась довольна судейством, посчитав его «отличным».
— У меня нет к оценкам никаких вопросов. Я довольна всеми своими предметами, но больше всех — мячом, — сказала израильтянка.
Ашрам стала олимпийской чемпионкой с результатом 107,800 балла, опередив Аверину на 0,150 балла. Во время своего выступления в финале многоборья представительница Израиля уронила ленту, однако судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у россиянки.
Реакция наставника
Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова эмоционально отреагировала на решение судей. По ее мнению, они поступили неправильно, дав Ашрам всего на 7 десятых меньше, чем Авериной:
— У нее (Ашрам — прим. «ВМ») была ошибка больше, чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете? Надоели.
Тренер считает, что такими баллами судьи «убили Дину». Из всех протестов, которые подавала Россия после несправедливого судейства, удовлетворили только один, заметила Винер-Усманова.
Нашу засудили
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила, что крайне возмущена предвзятым отношением судей к россиянке:
— Дина исполнила свой номер безупречно и не допустила грубых ошибок, в отличие от ее соперницы. Российская школа художественной гимнастики на протяжении многих лет была и остается лучшей. Мы всегда поражали сложностью элементов и красотой исполнения. И сестры Аверины не подвели страну, выступив очень хорошо. Очень обидно, что наших девочек откровенно засудили, закрыв глаза на грубую ошибку представительницы Израиля.
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Несмотря на неблагополучный исход, сестры Аверины для Капрановой «остаются лучшими гимнастками планеты».
Советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина с интересом наблюдала за выступлением Дины.
— Мне почему-то показалось, что у израильтянки более сложные элементы, — поделилась она с «ВМ». — Возможно, поэтому ей поставили выше бал, чем Дине. Но с другой стороны, наша гимнастка не роняла предметов. Противница же позволила себе такое, за что ей должны были значительно снизить оценку, а Дине отдать золото. Реальность оказалась иной. Нашу засудили, потому что лучших всегда не любят.
Поведение судей, заключила Латынина, «не выдерживает никакой критики».
Олимпийский комитет России пообещал подготовить официальные обращения в Международную федерацию гимнастики из-за судейства соревнований по художественной гимнастике. Как заявил глава ОКР Станислав Поздняков, «закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем».