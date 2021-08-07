«Убили Дину»: почему гимнастку Аверину так откровенно засудили на Олимпиаде

Фото: Twitter / @Olympic

Художественная гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Первое место заняла израильтянка Линой Ашрам. Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, а Ашрам дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен. Впервые с 1996 года наша страна осталась без олимпийского золота в личном многоборье. «Вечерняя Москва» попросила профессиональных спортсменов оценить судейство.

Слезы боли

Дина Аверна после случившегося в интервью журналистам заявила, что ей обидно не за второе место, а за предвзятое отношение судей:

— Я рада, что взяла медаль. Обидно и больно из-за несправедливого судейства. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей, — сказала она в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка уверена, что все ее выступления были исполнены без грубых ошибок и «более-менее» чисто. Также Аверина назвала себя сторонница честного спорта.

В свою очередь Линой Ашрам поделилась, что осталась довольна судейством, посчитав его «отличным».

— У меня нет к оценкам никаких вопросов. Я довольна всеми своими предметами, но больше всех — мячом, — сказала израильтянка.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой с результатом 107,800 балла, опередив Аверину на 0,150 балла. Во время своего выступления в финале многоборья представительница Израиля уронила ленту, однако судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у россиянки.

Реакция наставника

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова эмоционально отреагировала на решение судей. По ее мнению, они поступили неправильно, дав Ашрам всего на 7 десятых меньше, чем Авериной:

— У нее (Ашрам — прим. «ВМ») была ошибка больше, чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете? Надоели.

Тренер считает, что такими баллами судьи «убили Дину». Из всех протестов, которые подавала Россия после несправедливого судейства, удовлетворили только один, заметила Винер-Усманова.

Нашу засудили

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила, что крайне возмущена предвзятым отношением судей к россиянке:

— Дина исполнила свой номер безупречно и не допустила грубых ошибок, в отличие от ее соперницы. Российская школа художественной гимнастики на протяжении многих лет была и остается лучшей. Мы всегда поражали сложностью элементов и красотой исполнения. И сестры Аверины не подвели страну, выступив очень хорошо. Очень обидно, что наших девочек откровенно засудили, закрыв глаза на грубую ошибку представительницы Израиля.

Несмотря на неблагополучный исход, сестры Аверины для Капрановой «остаются лучшими гимнастками планеты».

Советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина с интересом наблюдала за выступлением Дины.

— Мне почему-то показалось, что у израильтянки более сложные элементы, — поделилась она с «ВМ». — Возможно, поэтому ей поставили выше бал, чем Дине. Но с другой стороны, наша гимнастка не роняла предметов. Противница же позволила себе такое, за что ей должны были значительно снизить оценку, а Дине отдать золото. Реальность оказалась иной. Нашу засудили, потому что лучших всегда не любят.

Поведение судей, заключила Латынина, «не выдерживает никакой критики».

Олимпийский комитет России пообещал подготовить официальные обращения в Международную федерацию гимнастики из-за судейства соревнований по художественной гимнастике. Как заявил глава ОКР Станислав Поздняков, «закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем».