Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на Калужском шоссе восстановили после аварии

Татьяна Плотникова

Город
Движение на Калужском шоссе восстановили после аварии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Калужское шоссеКарта всех событий

Движение автотранспорта на Калужском шоссе вновь осуществляется в штатном режиме. Об этом в ночь на понедельник, 9 августа, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Авария с участием грузового автомобиля КамАЗ произошла вечером 8 августа на 58-м километре трассы, в районе села Вороново. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии.

После ДТП движение транспорта в направлении Московской кольцевой автодороги было затруднено на участке протяженностью два километра. Водителей просили по возможности планировать маршруты в объезд места аварии.

К настоящему времени движение полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Читайте также:
ДТПМосквадвижение автомобилей восстановлено
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте