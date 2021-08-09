Движение на Калужском шоссе восстановили после аварии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Движение автотранспорта на Калужском шоссе вновь осуществляется в штатном режиме. Об этом в ночь на понедельник, 9 августа, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Авария с участием грузового автомобиля КамАЗ произошла вечером 8 августа на 58-м километре трассы, в районе села Вороново. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии.

После ДТП движение транспорта в направлении Московской кольцевой автодороги было затруднено на участке протяженностью два километра. Водителей просили по возможности планировать маршруты в объезд места аварии.

К настоящему времени движение полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».