Музей Победы опубликовал онлайн-экскурсию о войне с Японией

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Столичный Музей Победы подготовил виртуальную экскурсию «Дальневосточный фронт», посвященную боевым действиям СССР против Японии в августе 1945 года.

Посетителям онлайн-экскурсии продемонстрируют обмундирование противоборствующих сторон, уникальные фотографии и документы времен войны, личные вещи участников событий. Видеорассказ дополнят кадры кинохроники тех лет.

Гости узнают, когда было принято решение о вступлении СССР в войну против Японии, когда и как проходила переброска войск на Дальний Восток. Гид также расскажет о силах наших союзников и противников, ходе Маньчжурской операции, десанте на остров Шумшу, освобождении Южного Сахалина. Зрители услышат о такой малоизвестной странице истории Второй мировой войны, как преступления милитаристской Японии против человечности.

Как рассказал экскурсовод Дмитрий Аксенов, Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии не имеет аналогов в мире, благодаря ей Советский Союз смог противопоставить Японии около полутора миллионов человек. Операция завершилась разгромом Квантунской армии и подписанием Японией капитуляции 2 сентября 1945 года.

Онлайн-программа размещена на YouTube-канале Музея Победы.

Музей Победы 6 августа представил выставку, посвященную летчику Алексею Скрябину, участвовавшему 8 августа 1941 года в первом налете советской авиации на Берлин. Экспозиция приурочена к 80-летию события.