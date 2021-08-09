Тридцатиградусная жара вернется в Москву 9 августа

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Понедельник, 9 августа, станет в столичном регионе самым жарким днем наступившей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, облачность рассеется, поэтому тепло от земли станет передаваться в верхний слой атмосферы. Температура повысится до плюс 30 и выше градусов. В Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и других областях Черноземья прогнозируется до 37 градусов жары.

Однако уже во вторник, 10 августа, начнется противостояние гребня высокого давления и ложбины низкого. Температура в центральной части России немного понизится, но все равно останется выше нормы на четыре градуса, до 28 градусов тепла.

После этого начнется постепенное понижение температуры, до 23–25 градусов. Такая погода сохранится до конца рабочей недели. При этом облачность не даст теплу рассеиваться по ночам, в темное время суток ожидается от 15 до 18 градусов.

Вода в водоемах тоже еще комфортная, вполне можно продолжать купальный сезон, рассказал Вильфанд «Российской газете».

Роман Вильфанд сообщал, что «жарковатая погода», с температурой плюс 27–30 градусов, ожидается в столичном регионе до четверга, 12 августа. Также синоптик предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России. Такая погода прогнозируется в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях в ближайшие дни.