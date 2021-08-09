Новый онлайн-курс для предпринимателей откроют в московском «Технограде»

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Новый онлайн-курс «Эффективное лидерство как инструмент достижения целей в бизнесе» запустят на платформе инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Он будет состоять из шести вебинаров и начнется 10 августа.

В ходе занятий бизнесмены расскажут, как эффективно управлять подчиненными: мотивировать, грамотно ставить задачи и создавать сплоченный коллектив. Первый вебинар будет посвящен эмоциональному интеллекту и развитию связанных с ним навыков. Среди прочего слушатели узнают о способах лучше понимать желания другого человека.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что образовательная поддержка предпринимательства — важнейшее направление деятельности «Технограда».

— Новый курс будет полезен как начинающим, так и продвинутым руководителям. В рамках учебной программы они отработают навыки, необходимые современному лидеру, а также получат ценные знания по продажам и продвижению своей продукции, — отметил глава ведомства.

В качестве лекторов курса выступят эксперты Центра международного развития социального и женского предпринимательства ВЭИА. В конце обучения участники получат электронный сертификат о его прохождении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Курс бесплатный, для того чтобы получить к нему доступ потребуется пройти регистрацию на портале проекта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об экспорте столичных компании в страны Восточной Европы. Так, за первые пять месяцев 2021 года он составил почти полтора миллиарда долларов.