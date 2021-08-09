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Гимнастка Аверина рассказала о сравнении Винер-Усмановой судейства на ОИ с Немовым

Полина Долганова

Спорт
Гимнастка Аверина рассказала о сравнении Винер-Усмановой судейства на ОИ с Немовым
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сравнила судейский скандал на прошедшей в Токио летней Олимпиаде с ситуацией с заниженными оценками российскому гимнасту Алексею Немову на ОИ-2004. Об этом рассказала российская гимнастка, завоевавшая на Играх в Токио серебряную медаль, Дина Аверина.

— Ирина Александровна (Винер-Усманова — прим. «ВМ») первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки, — рассказала гимнастка.

На Олимпийских играх в Афинах, которые состоялись в 2004 году, за свое выступление на перекладине российский спортсмен Алексей Немов получил от судейской коллегии 9,725 балла. Болельщики на стадионе несколько минут освистывали это решение, в результате чего сам спортсмен вышел к трибунам и поблагодарил своих поклонников за поддержку с просьбой перестать свистеть. В итоге россиянину подняли баллы за выступление, но он остался без медали, передает ТАСС.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.

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