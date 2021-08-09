Спорткар столкнулся с легковушкой на Тверской улице в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тверская улица, 22 Карта всех событий

В центре столицы спортивный автомобиль столкнулся с легковушкой. В результате ДТП два человека пострадали, одного из них доставили в больницу. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом 22 на Тверской улице. Спорткар Mercedes врезался в легковушку той же марки.

В столичной Госавтоинспекции рассказали, что водитель спорткара не рассчитал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутным автомобилем. Последний в результате столкновения выехал сначала на встречную полосу, затем — на тротуар и в конечном итоге врезался в бетонное ограждение.

— В результате аварии водителя легкового автомобиля с диагнозом «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма» и водителя спорткара с диагнозом «ушиб головного мозга» и в бессознательном состоянии госпитализировали в медучреждения, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Трагическое ДТП произошло 8 августа в Подмосковье. КамАЗ и легковой автомобиль марки KIA столкнулись на 58-м километре трассы. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии.