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Скончался один из авторов российской Конституции Сергей Ковалев

Полина Долганова

Общество
Скончался один из авторов российской Конституции Сергей Ковалев
Фото: Wikipedia

Советский диссидент Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил его сын Иван Ковалев.

— Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа, — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ковалев был известным российским правозащитником, экс-председателем неправительственной организации «Мемориал», а также одним из авторов второй главы Конституции РФ о правах и свободах человека.

В 1990 году по рекомендации физика-теоретика Андрея Сахарова Сергей Ковалев был избран в Верховный совет РСФСР, где проголосовал за ратификацию беловежских соглашений о прекращении существования Советского Союза.

После распада СССР правозащитник на протяжении десяти лет был депутатом Госдумы от «Союза правых сил». Сергей Ковалев также стал первым уполномоченным по правам человека в России — должность омбудсмена он занимал с января 1994 года по май 1995-го. Ковалев — один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина, а также второй главы Конституции России — «Права и свободы человека и гражданина».

СмертьКонституцияомбудсмен
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