Израиль исключит РФ из списка стран, на вылет в которые нужно разрешение из-за COVID-19

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Министерство здравоохранения Израиля планирует исключить Россию из перечня государств, на посещение которых требуется специальное разрешение из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующая информация следует из опубликованных обновленных правил посещения зарубежных стран. Постановление вступает в силу через неделю, 16 августа.

Некоторые страны из списка включены в так называемую «оранжевую зону». Это значит, что по возвращении из этих государств израильский турист обязан провести неделю на карантине. К списку «оранжевых» стран теперь присоединилась и Россия.

В список стран с максимальным риском заражения коронавирусом в настоящее время включены Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания и Турция. В эти направления поездки из Израиля запрещены.

Израильский Минздрав также утвердил список «желтых» стран. По возвращении из них турист должен пробыть на изоляции всего одни сутки. В этот перечень входят Австралия, Гонконг, Венгрия, Молдова, Новая Зеландия, Китай и несколько других направлений, передает РИА Новости.

Полное открытие авиасообщения между странами и восстановление туризма могут стать причиной завоза редких инфекций из одного государства в другое, в том числе и в Россию. Например, завозными могут стать вирус Эбола или детские болезни — корь, коклюш и дифтерия. Об этом в интервью «Вечерней Москве» ранее рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.