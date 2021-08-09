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Белорусская спортсменка Тимановская продает на eBay медаль Европейских игр — 2019

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская продает на eBay медаль Европейских игр — 2019
Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опубликовала на аукционе eBay объявление о продаже своей серебряной медали, которую завоевала на Европейский играх в 2019 году в беге на дистанцию 100 метров.

Начальная стоимость за награду составляет пять тысяч долларов. Пока что товаром заинтересовался только один потенциальный покупатель.

В описании под медалью Тимановская отметила, что все средства от продажи она перечислит в Белорусский фонд солидарности, который помогает белорусским оппозиционным спортсменам.

Белорусская спортсменка Тимановская продает на eBay медаль Европейских игр — 2019Фото: eBay.com

30 июля Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. Также она заявила, что ее хотят насильно вывезти из Токио в Белоруссию.

Позднее стало известно, что спортсменка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев. 2 августа в МИД Польши сообщили, что Тимановская получила гуманитарную визу государства. Варшава пообещала сделать все необходимое, чтобы помочь легкоатлетке продолжить спортивную карьеру.

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