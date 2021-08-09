В Госдуме предложили не впускать в Россию граждан, притесняющих русскоговорящих

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы предложили рассмотреть инициативу о введение запрета на въезд в Россию за нападения на русскоговорящих граждан. Об этом в понедельник, 9 июля, рассказал спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин.

— Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей, — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Отмечается, речь спикера касалась случая нападения на продавщицу в Киргизии после того, как она поговорила с посетителем магазина на русском языке.

Володин отметил, что на Совете Думы было принято решение обратиться к председателю парламента Киргизии Жорогку Кенешу с просьбой личной проконтролировать развитие этого инцидента.

Политик подытожил, что эта ситуация стала далеко не первой, несмотря на то, что русский язык признан официальным на территории Киргизии, передает ТАСС.