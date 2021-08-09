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«Обижена и шокирована»: королевский эксперт рассказал об обидах Елизаветы II на принца Гарри

Полина Долганова

Общество
«Обижена и шокирована»: королевский эксперт рассказал об обидах Елизаветы II на принца Гарри
Королева Елизавета II / Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal

Королева Великобритании Елизавета II отправилась в шотландский семейный замок Балморал, где она впервые за долгое время будет проводить время одна, без своего супруга принца Филиппа, который скончался в апреле 2021 года. Об этом пишет британское издание Express.

По данным источника издания, королева чувствует себя подавленной после смерти мужа. Кроме того, она все еще переживает о том, что было сказано ее внуком Гарри и его супругой Меган Маркл в интервью ведущей Опре Уинфри.

— Королева всегда питала особые чувства к внуку, поэтому она, вероятно, все еще обижена на него и шокирована тем, до чего все дошло, — поделился королевский экспертМэтью Деннисон.

Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта. Почти половина британцев негативно отнеслась кэтому интервью, следует из данных исследовательской компании YouGov. Из числа опрошенных людей 47 процентов посчитали, что слова бывших членов королевской семьи являются неприемлемыми.

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