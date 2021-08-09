Журова поспорила с Познером о «заслуженном» наказании России за допинг

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова не согласилась с высказыванием журналиста Владимира Познера о «заслуженном» наказании России за допинговые скандалы.

— Не могу согласиться, поскольку наказаны, к сожалению, спортсмены. Давайте вспомним Олимпийскую хартию, где сказано: в Олимпиаде участвуют спортсмены, а не страны, — рассказала она.

Тот факт, что пострадали спортсмены, является нарушением основного закона Олимпийских игр, добавила она. Спортсмены, по мнению Журовой, «точно ни при чем», они сделали все, что могли, и выступили достойно.

Познер приезжал на предыдущие Олимпиады и болел за отечественных спортсменов, уточнила Журова. Многих чиновников наказали и уволили в результате допинговых скандалов, — возможно, журналист об этом не знает, предположила она.

Результаты Игр в Токио показали, что «чистые» спортсмены выступили лучше, чем якобы когда употребляли допинг, приводит слова Журовой «Газета.ру».

9 августа Познер рассказал, что российские спортсмены на Олимпиаде «выступили примерно так, как могли». Этими результатами можно быть удовлетворенными, добавил он.

Телеведущий подытожил, что сборная «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы употребляли ранее допинговые препараты.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. В активе команды 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступали под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн был заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они прошли с 23 июля по 8 августа.