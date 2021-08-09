«Это политика»: Валуев назвал некорректными слова Познера о наказании России за допинг

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Слова журналиста Владимира Познера о «заслуженном» наказании России за допинговые скандалы являются некорректными, преследование всей команды — это политика. Об этом заявил бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев.

— Я считаю, наказание России в результате допинговых историй чрезмерным по той простой причине, что ни одна страна, ни одна команда не подверглась столь массовым репрессиям допинговым, как российская. При всем этом мы на руках имеем уже абсолютное понимание того, что никакой государственной поддержки допинга в России нет. И это уже признано юридически, — рассказал парламентарий.

Если это признано юридически, то слова Познера, как бы они ни звучали, являются некорректными, добавил Валуев. Наказание отечественных спортсменов, которых уличили в употреблении допинга, вполне оправданно, но преследование всей команды — это политика, приводит слова депутата радиостанция «Говорит Москва».

9 августа Познер рассказал, что российские спортсмены на Олимпиаде «выступили примерно так, как могли». Этими результатами можно быть удовлетворенными, добавил он. Телеведущий подытожил, что сборная «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы употребляли ранее допинговые препараты.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступали под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн был заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они прошли с 23 июля по 8 августа.