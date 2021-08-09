Александр Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за оскорбления России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на комментарий Белорусской ассоциации гимнастики в социальных сетях, где россиян назвали «псевдовеликими» и предложили им «снять корону».

— Учитывая экономические и политические отношения между странами, писать такое слишком опрометчиво. Не ожидал от Белоруссии такой реакции. А корону еще нужно завоевать. Обыгрывайте нас, а не пишите глупости в Сети. А судейством на Играх сейчас все возмущены, — приводит слова Тихонова издание «Спорт-Экспресс».

Сообщение с оскорблениями в адрес россиян официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики оставил в Facebook в комментариях под постом украинской судьи Лидии Виноградной, которая заявила о заслуженном поражении российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.