Визовый центр Венгрии в Москве приостановил выдачу туристических виз

Фото: Пресс-служба Совфеда

Визовый центр Венгрии в Москве перестал принимать документы для оформления туристических виз. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает «Интерфакс».

Автоответчик в колл-центр VFS Global отвечает, что прием документов возможен лишь «по ограниченным целям поездки», а заявления на туризм не принимаются.

По данным Генконсульства Венгрии в России, свободных окон для приема заявлений на визу в августе не осталось. Теперь туристы смогут подать заявление на оформление визы лишь в сентябре, однако когда именно это будет возможно сделать, пока неизвестно.

С 27 июля власти Венгрии разрешили российским туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, свободно приезжать в страну. Привитым двумя компонентами вакцины туристам из России не нужно дополнительное тестирование на COVID-19.

Туристам без прививки за три дня до поездки необходимо сделать тест на коронавирус. После посадки в Венгрии россияне должны будут пройти десятидневный карантин.

Россия и Венгрия возобновили авиасообщение по принципу взаимности. РФ разрешила перелеты в Венгрию с 10 июня.