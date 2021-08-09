Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Визовый центр Венгрии в Москве приостановил выдачу туристических виз

Анастасия Колоскова

В мире
Визовый центр Венгрии в Москве приостановил выдачу туристических виз
Фото: Пресс-служба Совфеда

Визовый центр Венгрии в Москве перестал принимать документы для оформления туристических виз. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает «Интерфакс».

Автоответчик в колл-центр VFS Global отвечает, что прием документов возможен лишь «по ограниченным целям поездки», а заявления на туризм не принимаются.

По данным Генконсульства Венгрии в России, свободных окон для приема заявлений на визу в августе не осталось. Теперь туристы смогут подать заявление на оформление визы лишь в сентябре, однако когда именно это будет возможно сделать, пока неизвестно.

С 27 июля власти Венгрии разрешили российским туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, свободно приезжать в страну. Привитым двумя компонентами вакцины туристам из России не нужно дополнительное тестирование на COVID-19.

Туристам без прививки за три дня до поездки необходимо сделать тест на коронавирус. После посадки в Венгрии россияне должны будут пройти десятидневный карантин.

Россия и Венгрия возобновили авиасообщение по принципу взаимности. РФ разрешила перелеты в Венгрию с 10 июня.

Читайте также:
оформление визпроблемы с выдачей визВенгрия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте