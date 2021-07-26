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Венгрия откроет границы для вакцинированных российских туристов

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Венгрия откроет границы для вакцинированных российских туристов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Власти Венгрии разрешат российским туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, свободно приезжать в страну. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает газета Portfolio со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

Привитым двумя компонентами вакцины туристам из России не нужно дополнительное тестирование на COVID-19. Со вторника, 27 июля, вакцинированные россияне смогут пересекать границу с Венгрией без ограничений.

— Несколько недель назад РФ возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса, — пояснил Сийярто.

Туристам без прививки за три дня до поездки необходимо сделать тест на коронавирус. После посадки в Венгрии россияне должны будут пройти десятидневный карантин.

Россия и Венгрия возобновили авиасообщение по принципу взаимности. РФ разрешила перелеты в Венгрию с 10 июня, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что визовые центры Греции в России будут оформлять туристам шенгенские визы, только если они предъявят с документами авиабилеты на прямые рейсы. В остальном пакет документов для получения визы не изменился.

При этом в начале июня туристам в Греции разрешили предъявлять документы для въезда на русском языке. Приехать в страну могут вакцинированные россияне. При себе туристы должны иметь сертификат о вакцинации, справки о ПЦР-тестах или антителах.

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