Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиян обязали покупать билеты на прямые рейсы в Грецию для оформления виз

Анастасия Волоснова

Общество
Россиян обязали покупать билеты на прямые рейсы в Грецию для оформления виз
Фото: twitter.com/raheemahkharva

Визовые центры Греции в России будут оформлять туристам шенгенские визы, только если они предъявят с документами авиабилеты на прямые рейсы. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в справке, опубликованной на сайте компании-оператора центров.

В остальном пакет документов для получения визы не изменился. Дополнительно нужно будет показать лишь авиабилеты «только на прямые рейсы без пересадок».

Если турист купил билет с пересадкой, необходимо будет пояснить причину выбора непрямого рейса.

— По настоянию туриста примут любые билеты, но какое консульство примет решение — неизвестно, — пояснили «Интерфаксу» в колл-центре визового центра.

При этом в начале июня туристам в Греции разрешили предъявлять документы для въезда на русском языке. Приехать в страну могут вакцинированные россияне. При себе туристы должны иметь сертификат о вакцинации, справки о ПЦР-тестах или антителах

Россия с 24 июля увеличит число рейсов в Грецию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Также Россия возобновит с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре перелета еженедельно. Из Москвы можно будет отправиться в Париж, Ниццу и Прагу, а из Санкт-Петербурга — в Париж и Ниццу.

Читайте также:
Грецияоформление визтуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте