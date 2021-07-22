Россиян обязали покупать билеты на прямые рейсы в Грецию для оформления виз

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Визовые центры Греции в России будут оформлять туристам шенгенские визы, только если они предъявят с документами авиабилеты на прямые рейсы. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в справке, опубликованной на сайте компании-оператора центров.

В остальном пакет документов для получения визы не изменился. Дополнительно нужно будет показать лишь авиабилеты «только на прямые рейсы без пересадок».

Если турист купил билет с пересадкой, необходимо будет пояснить причину выбора непрямого рейса.

— По настоянию туриста примут любые билеты, но какое консульство примет решение — неизвестно, — пояснили «Интерфаксу» в колл-центре визового центра.

При этом в начале июня туристам в Греции разрешили предъявлять документы для въезда на русском языке. Приехать в страну могут вакцинированные россияне. При себе туристы должны иметь сертификат о вакцинации, справки о ПЦР-тестах или антителах

Россия с 24 июля увеличит число рейсов в Грецию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Также Россия возобновит с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре перелета еженедельно. Из Москвы можно будет отправиться в Париж, Ниццу и Прагу, а из Санкт-Петербурга — в Париж и Ниццу.